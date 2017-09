Real-boss: Isco-forlængelse er på plads

Foto: Getty Images Highlights: Asensio sikrer et enkelt point til Real mod Valencia Carlos Soler udligner for Valencia! 1-1 i Madrid Asensio gør til 1-0 for Real mod Valencia

Real Madrid-præsident Florentino Perez fortælle, at man inden for et par dage vil annoncere, at Isco har forlænget sin kontrakt med klubben.