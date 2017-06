Real Madrid tromlede Juve og genvandt ChL

Foto: Getty Images Tilbageblik på Juventus' mesterlige sæson i Serie A! Highlights: 17-årigt stortalent redder Juventus i sidste minut Dybala svarer igen for Juventus! Bringer mestrene på 1-1 Sikke en kasse! Supermål sender Juventus bagud Highlights: Real Madrid vinder mesterskabet på mål af Ronaldo og Benzema

Mario Mandzukic scorede et smukt saksesparksmål for Juventus, men Real Madrid var for stærke, da de genvandt Champions League med en 4-1-sejr efter et brag af en finale.