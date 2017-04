Real Madrids reserver comebacksejrede i Gijon

Foto: Getty Images Highlights: Bagud to gange mod Gijon, men Isco redder Real til sidst! Rutsjebane-turen fortsætter! Morata og Real Madrid på 2-2! Fiaskoen lurer for Real Madrid! 2-1 til Gijon! Genial dribletur af Isco bringer Real Madrid på 1-1! CL-tømmermænd? Real bagud mod Sporting Gijon!

Et reservespækket Real Madrid-hold kom bagud to gange mod Sporting Gijon, men endte med at vinde 3-2 efter Iscos sene sejrsmål.