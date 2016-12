Ribery nyder at være tilbage i form

Foto: Getty Images Var det en aflevering til julemanden, Thiago? Highlights: Bayern München udspillede RB Leipzig og blev Herbstmeister med 3-0-sejr! Leipzig bliver kørt over: Lewandowski øger til 3-0 på straffe! Tidlig juleferie: Forsberg udvises for grim svinestreg! 2-0! Xabi Alonso fordobler efter grel Leipzig-fejl

Franske Franck Ribery glæder sig over, at han er tilbage i form i Bayern München, hvor han i november skrev under på en kontraktforlængelse.