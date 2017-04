Riddersholm: Skal ikke hype Bundu for meget

AGF fuldender comeback! Fra 0-2 til 3-2! 2-2! Super comeback af Danny Olsen og AGF Dramatisk opgør! Mustapha Bundu-perle til 2-1 Første sæsonkasse af Curth fejres med dobbelt-dab! 1-0! Søren Frederiksen sender Viborg i ekstase Av! Junker slået helt ud af Friis Jensen og igen på højkant Highlights: Nede 0-2! AGF med vanvittigt comeback mod Viborg! Foto: Getty Images Ærlig Riddersholm: "Jeg har underpræsteret"

AGF-træner Glen Riddersholm medgiver, at Mustapha Bundu har et meget stort potentiale, men advarer mod at hype offensivspilleren for meget.