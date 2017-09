Riel trækker i land: Holdet står foran alt

Highlights: Riel og Helsingør slår bundproppen Randers De bedste mål fra Superligaens 4. runde - men hvilket et er bedst? Highlights: Andre Riel matchvinder i kneben FCH-sejr Andre Riel gør det igen - Bringer Helsingør foran 2-1 mod FCM Andre Riel sparker Helsingør foran efter flot detalje Foto: AGF Highlights: Stolpe ud for AGF i 0-0-opgør mod AaB

André Riel ærgrer sig over, at han fik formuleret sig 'dumt og klodset' over for BT. Den nye AGF'er havde sagt, at han hellere ville være højt på topscorerlisten, end han ville have AGF højt i tabellen.