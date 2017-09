Röcker glad for at være tilbage fra karantæne

Indslag om den nye leder i Brøndby - Benedikt Röcker har hjertet med Foto: Getty Images Hvem kom bedst ud af transfervinduet - Brøndby, FCK eller FCM? Highlights: Izunna med langskudskasse og udvisning i OB-uafgjort mod Brøndby

Infoboks Brøndby IF - AaB Superligaen Grundspil (17/09) Oddset 1,47 4,40 7,20

Brøndby-forsvareren Benedikt Röcker har misset de to seneste kampe med karantæne. Han er glad for at være tilbage til rådighed og er klar, hvis Alexander Zorniger vil bruge ham søndag.