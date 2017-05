Roma afværgede Juves første matchbold

Highlights: Roma udsætter Juves mesterskabsfest med klar sejr! Foto: Getty Images Highlights: Dzeko sænkede koldblodigt AC Milan Highlights: Higuain udlignede i overtiden i højdramatisk Torino-derby! Higuain redder Juventus til sidst! Vilde scener: Rødt kort og Mihajlovic der går totalt amok!

Juventus skulle bruge et enkelt point mod Roma for at sikre mesterskabet, men romerne vendte 0-1 til 3-1 og holdt liv i spændingen.