Roma-keeper: Juventus smider det ikke

Roma-keeper Wojciech Szczesny har opgivet håbet om at vinde Serie A, da han ikke tror, at Juventus kommer til at smide forspringet på otte point.