Roma overvandt chokstart mod Sassuolo

Dzeko afgør sagerne for Roma! Salah bringer Roma i front med 2-1 mod Sassuolo! Flot langskud udligner for Roma mod Sassuolo! Sassuolo kommer flot på 1-0 mod Roma! Foto: Paolo Bruno/Getty Images. Highlights: Roma ude af Europa League efter underholdende affære

AS Roma kom tidligt bagud, men evnede alligevel at vende kampen på hoved og vinde 3-1 over Sassuolo. Tidligere på dagen tog Udinese en sikker 4-1-sejr mod Palermo.