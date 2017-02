Roma videre trods hjemmenederlag

Villarreal ude af Europa League trods sejr over Roma! Her er Bischoff og Jacobsens EL-favoritter! Top 3: De bedste basser fra Europa! Highlights: Tordendrøn i Romas udradering af Torino Highlights: Villarreal sejrede i overtidens sidste minut

AS Roma er videre i Europa League på trods af, at de her til aften tabte hjemme til Villarreal med 1-0.