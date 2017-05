Ronaldo: Skal ikke være for ydmyge

Highlights: Real Madrid vinder mesterskabet på mål af Ronaldo og Benzema Highlights: Real Madrid er et point fra mesterskabet efter 1-4-sejr over Celta! Ronaldo udnytter Iscos fremragende oplæg! 2-0 Ronaldo smadrer Real Madrid tæt på mesterskabet! Highlights: Real Madrid rykker endnu tættere på mesterskabet med sejr over Sevilla! Foto: Getty Images Kroos lukker og slukker for Real Madrid! 4-1 til kongeklubben! Benzema på pletten - nu ser det svært ud for Celta Vigo! John Guidetti sparker spændingen tilbage!

Real Madrids Cristiano Ronaldo har respekt for Juventus, men mener også, at der ikke er grund til at være alt for ydmyg før Champions League-finalen.