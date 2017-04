Rooney: Gav træneren noget at tænke over

Highlights: Rooney og Martial slog til for Manchester United! Det mest underholdende Manchester-derby nogensinde! Laudrup om Rooney: "Han skal videre" Se Manchester United løfte pokalen! Top 5: Sindssyge saksespark gennem PL-historien Foto: Getty Images Zlatan er skadet! Hvad betyder det for United? Highlights: Rashford bliver United-helt i vildt Europa League-drama Anderlecht svarer igen! Kæmper sig tilbage mod United Mkhitaryan-mååål! Sparker United nærmere semifinalerne

Wayne Rooney startede inde og scorede, da Manchester United slog Burnley med 2-0. Nu mener angriberen, at han sammen med Anthony Martial har givet træneren noget at tænke over.