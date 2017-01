Rooney: Rekord betyder en helvedes masse

Historie! Rooneys fantom-frispark bliver mål nr. 250! Rooney vs Carroll: Hvilket saksespark er det bedste? Er Rooney blandt de største United-legender? Junker: Rooneys mål-rekord kommer for sent i hans karriere Flashback: Gense Rooneys første Premier League-mål Foto: Getty Images Derfor hader Manchester United og Liverpool hinanden Highlights: Zlatan reddede United i intenst rivalopgør mod Liverpool Mourinho: Vi fortjente mere end et point

Wayne Rooney er enormt stolt over at have sat klubrekord i Manchester United med sit mål nummer 250 og håber, der er mere i vente.