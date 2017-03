Roskilde-anfører revser hjemmebaneforhold

Foto: Ole Walldo

Infoboks FC Roskilde - Skive 1. Division (30/03) Oddset 1,95 3,45 3,65

FC Roskilde-anfører Stefan Hansen var mildest talt utilfreds med banens beskaffenhed, da Hobro var forbi i mandags. Hos Roskilde Kommune mener man, at man gør, hvad man kan for at holde banen i god stand.