Roskilde-boss ikke tilfreds med pointhøst

Foto: Getty Images

Infoboks Esbjerg fB - FC Roskilde NordicBet Liga (10/09) Oddset 1,80 3,70 4,10

FC Roskildes Anders Theil erkender, at sæsonstarten ikke har været god nok, men er sikker på, at truppen og Rene Skovdahl har kvalitet til at få det vendt.