Ryan Mason udskrevet fra hospitalet

Foto: Getty Images Highlights: United videre til EFL Cup-finalen, trods nederlag til Hull Pogba prikker den ind! Franskmanden scorer til 1-1! Comebacket lurer! Huddlestone bringer Hull på 1-0! Vil det være dødsstødet for Hull at sælge Snodgrass? Costa bomber videre og sikrer Chelsea tre point!

Hull oplyser, at Ryan Mason er blevet udskrevet fra hospitalet efter for otte dage siden at have pådraget sig kraniebrud.