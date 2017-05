Saksesparks-Can: Overvejede et hovedstød

Highlights: Drømmedrøn sikrede Liverpool 3 point Magisk mål! Emre Can saksesparker Liverpool i front! Top 5: Lækre mål fra runde 28 i Premier League! Highlights: Liverpool overvandt Burnleys superstart! Foto: Getty Images Eksperterne har talt - sådan ender topstriden i Premier League! Highlights: Bæstet Benteke straffede Liverpool! Lacazette, van Dijk eller Aubameyang - Hvem skal Liverpool købe?

Liverpools Emre Can brillerede med et saksesparksmål i 1-0-sejren over Watford. Hovedpersonen kan ikke mindes han selv har scoret et bedre mål.