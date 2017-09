Sammy Skytte: Jeg har genfundet mit niveau

Foto: Getty Images / Jan Christensen Highlights: FCK vinder stensikkert 4-0 over Silkeborg Brandvarme Verbic scorer to kasser for FCK Highlights: Vatsadze-scoring sænker OB Highlights: AaB får sæsonens første sejr i hård fight mod Silkeborg

Efter adskillige skadesprorblemer i sæsonstarten føler Silkeborgs Sammy Skytte, at han nu igen er tilbage på sit rette niveau.



Sammy Skytte slog i sidste sæson for alvor igennem på Silkeborgs Superliga-hold, og siden har den 20-årige dansker som oftest været fast mand ved siden af Ibrahim Moro på holdets centrale midtbane.



Skader ødelagde dog starten på denne sæson, men Skytte føler nu, at han igen er tilbage på sit topniveau.



- Personligt synes jeg, at jeg er ved at finde fodfæste i denne sæson efter en svær start med flere forskellige skader, som har gjort, at jeg ikke har kunne præstere på det niveau, som jeg ved, at jeg har, siger Skytte til bold.dk.