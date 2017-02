Sampaoli efter nullert: Vi fortjente mere

Highlights: Sevilla brændte straffe i hjemmebaneskuffelse! Sådan skal man ikke sparke et straffe - Nasri! Foto: Getty Images Highlights: Tidligt rødt gjorde det svært for Sevilla

Sevilla-cheftræner Jorge Sampaoli er frustreret over, at det endte med et uafgjort resultat mod Villarreal søndag eftermiddag.