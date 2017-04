Sampaoli: Skal finde en løsning hurtigt

Foto: Getty Images Highlights: Suarez ekvilibristiske saksespark da Barca slagtede Sevilla! Highlights: Sevilla-skuffelse! Femte kamp i streg uden sejr

Jorge Sampaoli ærgrer sig over Sevillas dalende formkurve og er opsat på at holdet snart begynder at vinde igen. Exitet fra Champions League var et hårdt slag, siger han.