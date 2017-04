Sanchez orkestrerede smal Arsenal-sejr

Highlights: Özil-hug og Sanchez-frispark reddede Arsenal Arsenal i problemer! Negredo sparker Middlesbrough tilbage i kampen Sanchez-perle!! Krøller den smukt i mål på frispark Foto: Jan Kruger/Getty Images. Highlights: Crystal Palace med chokresultat mod Arsenal! Mål! Crystal Palace ydmyger Arsenal!

Alexis Sanchez scorede et flot frisparksmål og spillede generelt en stor kamp, da 'The Gunners' tog en smal 2-1-sejr ude over Middlesbrough.