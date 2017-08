Sanneh: Spiller gerne videre i Horsens

Highlights: FCK måtte nøjes med 1-1 hjemme mod Horsens Highlights: Horsens leverer overraskelsen og slår AGF Foto: Getty Images Er Horsens andet end lange bolde og stor fysik? Highlights: Brøndby dominerer og scorer to i anden halvleg mod Horsens Johan Larsson drøner Brøndby på 1-0 mod ACH Highlights: AC Horsens misser chancen for førstepladsen mod AaB

Infoboks AC Horsens - FC Nordsjælland Superligaen Grundspil (08/09) NordicBet 3,20 3,35 2,26 Oddset 3,00 3,40 2,30

Bubacarr Sanneh er klar til at spille kontrakten ud i AC Horsens, men han er glad for, at klubber viser interesse for ham.