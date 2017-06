Sassuolo presser Roma for afklaring

Foto: Getty Images Rørende indslag: Højdepunkter fra Tottis karriere samt den smukke afsked! Highlights: Utrolig underholdning i 8-mål-kamp mellem Torino og Sassuolo! Highlights: Roma sikrer sig 2. pladsen i sidste minut - men Totti jubler ikke?

Sassuolo vil have Roma til at beslutte sig for at hente Eusebio Di Francesco snarest muligt, så de kan finde en afløser.