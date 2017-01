Schöne og Brock-Madsen på tavlen i Ajax-sejr

Foto: Getty Images

Lasse Schöne åbnede målkontoen for Ajax, da han scorede på straffespark i Amsterdam-klubbens 3-1-udesejr over Zwolle. Nicolai Brock-Madsen scorede sit første ligamål for Zwolle. Andetsteds slog Vitesse Joachim Andersens Twente-mandskab med 3-1.