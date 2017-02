SE-træner opmærksom på farlig BIF-offensiv

Foto: Getty Images SønderjyskE bekymrer Bechmann: »Det var bærende kræfter der røg« Highlights: Debutantscoring da Esbjerg smadrede SønderjyskE! Debutanten Konstantinos Tsimikas slår sidste søm i SønderjyskE-kisten! Stor målmandsfejl - Esbjerg på 2-0! Lækkert mål af Söder - Esbjerg på 1-0!

SønderjyskE-træner Claus Nørgaard har fokus på at lukke ned for Hany Mukhtar, Kamil Wilczek og Teemu Pukki, når de to hold mødes søndag.