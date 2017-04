Sent mål gav Arsenal vital sejr over Leicester

Highlights: Middlesbrough tog sejren i bundgyseren mod Sunderland Highlights: Arsenal med heldig sejr i slutminutterne over Leicester Foto: Getty Images Highlights: Sanchez sendte Arsenal i FA Cup-finalen efter forlænget spilletid! Sanchez sender Arsenal mod FA Cup-finalen! Monreal udligner Citys føring - 1-1!

Et selvmål af Robert Huth kort før tid sørgede for, at Arsenal onsdag aften slog Leicester med 1-0. Middlesbrough slog Sunderland med 1-0.