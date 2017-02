Sent straffespark reddede Roma i pokalen

Foto: Getty Images Highlights: Edin Dzeko med mål og kæmpe-afbrænder for Roma

Det lignede længe forlænget spilletid, men da Roma fik tilkendt et sent straffespark endte det med en 2-1-hjemmesejr over Cesena. Roma er nu klar til Coppa Italia-semifinalen mod ærkerivalerne fra Lazio.