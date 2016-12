Shanghai-boss: Oscar havde det forfærdeligt

Foto: Getty Images Chelsea-toget buldrer videre uden nøglespillerne! Highlights: Chelsea toppræsterer trods profil-mangler! Boxing Day: Hvilke tophold kommer bedst igennem julekampene? Tilbageblik: Hvordan Chelsea vendte sæsonen 180 grader Highlights: Topscorer Costa sikrede 11. Chelsea-sejr i streg

Shanghai SIPG-direktør Sui Guoyang fortæller, at Oscar havde det forfærdeligt med at sidde på bænken i Chelsea - og at det blandt andet var derfor, brasilianeren skiftede til Kina.