SIF-forsvarer: Mit livs mest nederen oplevelse

Silkeborgs Jens Martin Gammelby er yderst skuffet over 5-1-nederlaget til FC Nordsjælland, og han mener ikke, at meget lykkedes for holdet.