Silkeborg IF Invest A/S præsenterer overskud

Silkeborg IF Invest A/S har præsenteret et overskud på knap 10 millioner kroner. Fodboldforretningen giver dog i sig selv et underskud på 4,3 millioner kroner.