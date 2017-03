Silkeborg leverer mindre million-overskud

Foto: Getty Images Highlights: Silkeborg smider det hele til sidst mod FCK! Gåsehud! Er du klar til slutspillet? Highlights: Komisk Flinta-selvmål da FCN smadrede SIF!

Selskabet bag Silkeborg, Silkeborg IF Invest A/S, har præsenteret regnskabet for 2016, som byder på et overskud på 3,7 millioner kroner.