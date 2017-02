Simeone imponeret af Leverkusens intensitet

Foto: Getty Images Highlights: Gameiros fem minutters-hattrick knuste Gijon Daniel Wass med fod i Celta-føring over Atletico Madrid El Nino brænder straffe! Tordner den på overliggeren Fernando Torres med vanvittig flot scoring! Kæmpedrop koster! Celta foran mod Atletico

Atletico Madrids Diego Simeone forventer en hård kamp mod Leverkusen og erkender, at hans hold for tiden er et stykke fra topniveauet.