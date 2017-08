Sisto forsøger at tilpasse sig Unzues stil

Foto: Getty Images Highlights: Durmisi og Betis sejrede 2-1 over Celta i danskeropgør Highlights: 'Danskerklubben' Celta tabte 2-3 til Sociedad i chancefyldt kamp

Pione Sisto føler sig mere tryg og tilpas efter et år i Celta, men erkender også, at der skal arbejdes hårdt for at passe ind hos den nye cheftræner Juan Carlos Unzue.