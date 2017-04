Sisto satte fut i Celta-comeback

Genk reducerer mod Wass og co. Jean-Paul Boetius gør det til 1-0 for Genk! Mål! Unge Kluivert med oplæg til 2-0! John Guidetti gør det til 3-1 til Celta Vigo Pione Sisto med lækker kasse for Celta Vigo! Mål! Iago Aspas straffer Genks forsvar med kanonafslutning! Foto: Getty Images

Pione Sisto kom på tavlen for Celta, som trods en rædselsstart vandt 3-2 over belgiske Genk. Også Ajax, som var uden danskere, står godt til en Europa League-semifinale efter 2-0-sejr over Schalke 04.