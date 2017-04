Skadet Thychosen: Dejligt der ikke er pres på

Foto: Getty Images/Jan Christensen Highlights: Superredning gør Thomas Nørgaard til Silkeborgs redningsmand Stor debat om hovedskader - hvornår skal spillerne udskiftes? Highlights: Curth sikrede Viborg vigtig sejr i Aalborg!

Viborgs Oliver Thychosen er foran planen i sin genoptræning, men glæder sig over, at der ikke er pres på ham for at blive klar til denne sæson.