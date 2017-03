Skuffet Bilic: Gik for hårdt efter sejren

Highlights: Dramatisk Bournemouth-sejr i straffesparksshow! Foto: Getty Images Highlights: Effektive Hazard og Costa bringer Chelsea tættere på mesterskabet Costa-kasse! Scorer med låret og sender Chelsea på 2-0 Hazard-mål!! Sætter fuldstændig West Ham af på kontraen Rødt kort og straffe da Watford delte med West Ham United

Slaven Bilic og West Ham led lørdag eftermiddag et sent 3-2-nederlag ude til Bournemouth. Det ærgrer West Ham-manageren, der mener, at hans mandskab burde have fået point med fra Dean Court.