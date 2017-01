Skuffet Enrique: Vi fortjente at vinde

Barcelona bagud! Villarreal lader sig ikke skræmme af MSN Foto: Getty Images Highlights: Messi-frispark redder Barcelona et enkelt point i slutminutterne Highlights: Bilbao slog Barca i voldsomt intenst opgør! Overrumplende Messi-mål på direkte frispark! Bedøm selv! Neymar og Barca snydt for klokkeklart straffe

Træner Luis Enrique var ærgerlig over FC Barcelonas pointtab mod Villarreal i en kamp, som Barcelona-træner mener, at hans mandskab burde have vundet.