Skuffet Sampaoli efter uafgjort: Unfair resultat

Highlights: Real Madrid slår Barcelona-rekord i hæsblæsende kamp Asensio udligner for Real Madrid efter solo-tur Foto: Getty Images Highlights: Real Madrid slår Barcelona-rekord i hæsblæsende kamp 3-2! Ramos med panenka-straffespark redder Real Madrid Iborra gør det til 3-1! Real Madrid i problemer mod Sevilla Spændingen lever: Jovetic stempler ind for Sevilla med debutmål

Sevilla-cheftræner Jorge Sampaoli var ikke tilfreds med at spille uafgjort mod Real Madrid. Han kalder det for et unfair resultat.