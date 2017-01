Sky: Leicester-back til lægetjek i Malaga

Foto: Getty Images Highlights: Dobbelt op på Marcos Alonso i Chelsea-sejr Highlights: Daniel Wass på pletten i begge ender for Celta Vigo Daniel Wass til 2-0 for Celta! Danskerens mål nummer to i 2017

Sky Sports skriver, at den spanske Leicester-back Luis Hernandez er rejst til Malaga for at gennemgå lægetjek. Hernandez kom til Leicester så sent som i sommer.