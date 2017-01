Sky: Sevilla vil have vraget Liverpool-stopper

Foto: Getty Images Trods store chancer: Liverpool skuffer stort hjemme på Anfield i FA Cuppen Highlights: Ben Yedder-hattrick og assist i Sevilla-målfest Highlights: Real Madrid viste verdensmesterklasse uden BBC Eksperterne diskuterer: Hvem bør regnes som førsteudfordrer til Chelsea? Highlights: Defoe og Sunderland straffesparkede sig til point mod Liverpool

Sevilla er særdeles lune på at hente Liverpools vragede midtstopper Mamadou Sakho og har forhørt sig hos Merseyside-klubben, skriver Sky Sports.



Mamadou Sakho er helt ude i kulden i Liverpool, og manager Jürgen Klopp har tidligere ytret, at midtstopperen ikke indgår i hans fremtidsplaner.



Flere klubber har været meldt interesseret i at hente franskmanden, og nu skriver Sky Sports, at spanske Sevilla skulle have kontaktet Liverpool med henblik på at hente ham til klubben.



Mediet skriver videre, at Liverpool kun er interesseret i at lade ham skifte på en permanent aftale, og at prisen ikke skal være under 200 millioner kroner.



26-årige Sakho kom til Liverpool fra PSG i 2013 for godt 180 millioner kroner.