Slagen Brøndby-profil: Det gør sgu ondt

Zorniger om Nørgaard: "Spilletiden har givet ham selvtillid!" Nørgaard: "Det føltes som en depression!" Hvem er den bedste FIFA-spiller på U21-landsholdet? Highlights: BIF vinder i underholdene kamp over FCM! Highlights: Brøndby fightede sig til tre point i Horsens! Foto: Getty Images Highlights: Tidligere Brøndby-spiller scorer hattrick mod sin gamle klub! Highlights: Tidligt rødt kort, da Lyngby slog Brøndby Highlights: Fantastisk rammer da FCK og BIF bragede sammen!

Brøndbys Christian Nørgaard ærgrer sig gevaldigt over, at det ikke lykkedes for holdet at give tilhængerne pokaltitlen.