Snodgrass: Vi hører til i den øverste halvdel

Daily Social: Arsenal-love og Gündogans tvivlsomme basket-skills Vil det være dødsstødet for Hull at sælge Snodgrass? West Bromwich vendte 0-1 til 3-1-sejr mod Hull Highlights: Everton reddede en smule af æren mod Hull Hull foran igen! Snodgrass tordner bolden op i krydset på frispark! Foto: West Ham Highlights: Effektive Hazard og Costa bringer Chelsea tættere på mesterskabet Costa-kasse! Scorer med låret og sender Chelsea på 2-0 Hazard-mål!! Sætter fuldstændig West Ham af på kontraen Rødt kort og straffe da Watford delte med West Ham United

Robert Snodgrass mener at West Ham er et hold der hører til i den øverste halvdel af Premier League og er ved at finde sig til rette i klubben.