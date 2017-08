Sociedad ordnede Villarreal i første halvleg

Highlights: Kyniske Sociedad tromlede Villarreal 3-0 Foto: Getty Images Highlights: 'Danskerklubben' Celta tabte 2-3 til Sociedad i chancefyldt kamp

Real Sociedad scorede tre mål i første halvleg og det var nok til at besejre Villarreal med 3-0. Sociedad har nu to sejre i to kampe, mens Villarreal stadig har deres første point til gode.