Søren F. sikrede Viborg sent point mod AGF

Højdepunkter: AGF misbrugte store chancer og det kostede dyrt Foto: Jan Christensen / Getty Images Wieghorst: »Derfor skød jeg ikke tilbage på AGF« Kæmpe magtkamp! Det her er grunden til Wieghorsts AGF-farvel Højdepunkter: Uskarpe Midtjylland så rødt mod Viborg Overtidssejr! AaB tager den til sidst mod AGF

Viborgs Søren Frederiksen sørgede for et sent point, da han scorede til 1-1 kort før tid i hjemmekampen mod AGF i Superligaen.