Sørensen forsvarer sin strategi efter nederlag

Højdepunkter: Viborg genåbnede nedrykningsstriden mod SIF Foto: Getty Images Interview: Peter Sørensen om magt, hustruvold og topfodbold Highlights: Superredning gør Thomas Nørgaard til Silkeborgs redningsmand Nogle gange tænker angriberne for meget! To total-kiks fra Superligaen! Highlights: SIF viste høj effektivitet og nedlagde trængte AGF

Silkeborg led fredag aften et hjemmenederlag til 2-1, men de pressede på i slutfasen. Hjemmeholdets træner mener dog ikke, at offensiven blev sat ind for sent.