Solbakken: Er blevet tilbudt 100 spillere

Foto: Jan Christensen / Getty Images Ståle om FCK's svage sæsonstart: Det er Brøndbys helt store chance Highlights: FCK vinder målrigt opgør over SønderjyskE i Parken To kongekasser vender kampen for FCK mod SønderjyskE Mikael Uhre scorer til 1-2! SønderjyskE foran Christian Jakobsen udligner for SønderjyskE! 1-1 i Parken

Der bliver arbejdet i døgndrift på at finde nye spillere til FC København, fastslår manager Ståle Solbakken, som gerne vil have et par nye spillere, der kan udfordre holdets hierarki.