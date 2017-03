Southgate jubler over erfarne Defoe

Undervurderet? Fem hjernedøde mål fra Defoe! Daily Social: Selvironiske Crouch og Matas højtflyvende støvle! Top 5: De bedste mål fra runde 24 i Premier League! Highlights: Vanvittige 5 minutter i Sunderland-sejr! Highlights: Defoe og Sunderland straffesparkede sig til point mod Liverpool Foto: Getty Images

Englands landstræner, Gareth Southgate, er meget begejstret over at have 34-årige Jermain Defoe med i sin trup.