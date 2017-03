Spalletti: Grimt at se Lyon trække tiden

Highlights: Roma ude af Europa League efter underholdende affære Foto: Getty Images Highlights: Roma slog uproblematisk Palermo! Highlights: Fuldstændig formidabel underholdning mellem Lyon og Roma Fiksfakserier af Lyons Fekir! Hvad sker der!? Lyon forærer Roma udligningen!

Roma-træner Luciano Spalletti begræder exiten mod Lyon i Europa League og langer ud for franskmændene for at trække tiden.