Spalletti: Roma er fanget i mudder

AS Roma har tabt tre kampe på stribe, hvorfor Roma-træner Luciano Spalletti mener, at han er ansvarlig for, at holdet pt. hænger en smule med hovedet.